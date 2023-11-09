بطولة لبنان للحزام الأحمر بالتايكواندو اللقب للمون لاسال..النسر الاسود وصيفه وغولدن بادي ثالثاً

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نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة لبنان للحزام الأحمر لعام 2023 في "مجمّع اميل لحود الرياضي"- مار روكز. شارك في البطولة 154 لاعب و لاعبة من حملة الحزام الأحمر من مختلف الأندية. و قد توزعت المباريات على ثلاث حلبات.

حضر البطولة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه، نائب رئيس الاتحاد محمد قازان، عضو الاتحاد الحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري، الغراند ماستر أنطوان سعد، الغراند ماستر جورج خطار ، مسؤولو الأندية و أهالي اللاعبين و اللاعبات.

وفي الترتيب النهائي للأندية احتل نادي المون لاسال المركز الأول ب81 نقطة ونادي النسر الاسود وصيفه ب57 نقطة ونادي غولدن بالمركز الثالث ب43 نقطة.

وفي ما يلي النتائج الكاملة:

*صغار ذكور 8-9) سنوات( تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: أنطوني افرام – نادي تايكون

-المركز الثاني: فيلكس أبو حمد – نادي عطالله

*صغار ذكور 8-9) سنوات( تحت 26 كلغ:

-المركز الأول: جايسون رزق – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: جوناثان صقر – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: مارون نجم – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: إليو أبو رحال – نادي عطالله

*صغار ذكور 8-9) سنوات( تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: اندرو النخل – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: شربل عينا – نادي غولدن بادي

*صغار ذكور 8-9) سنوات( تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: شربل صقر – نادي غولدن بادي

-المركز الثاني: رالف مقبل – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: نيقولا شنتيري – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: أنطوني شكري – نادي المون لاسال

*صغار ذكور 8-9) سنوات( تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: نبيل نمور – نادي غولدن بادي

-المركز الثاني: جورج ريان نخلة – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: أنطوني غزراني – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور 8-9) سنوات( تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: كيفن برباري – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: جايمس معلوف – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: جود سالم – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور 8-9) سنوات( فوق 43 كلغ:

-المركز الأول: بشير عيد – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ريمون هاشم – نادي الأنترنيك أنطلياس

-المركز الثالث: كريستيان الشامي – نادي النسر الأسود

*ناشئين تحت 33 كلغ:

- المركز الأول: اتيان صقر – نادي الشاريتيه

-المركز الثاني: أنطوني أبو خليل – نادي النسر الأسود

*ناشئين تحت 37 كلغ:

- المركز الأول: شربل جعجع – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: ميشال أبو شقرا – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: جوزيف حجار – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: جان مارك أسمر – نادي الأنترنيك أنطلياس

* فتيان تحت 41 كلغ:

- المركز الأول: غيث مطر – نادي الأسراء

-المركز الثاني: جون ابراهيم – نادي البرج عينطورة

-المركز الثالث: بطرس أبو راشد – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: حسن بكري – نادي اللواء بيروت

*فتيان تحت 45 كلغ:

- المركز الأول: جودي أبي فرج – نادي غولدن بادي

-المركز الثاني:جاد عيد – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: خالد رمضان – نادي اللواء بيروت

-المركز الثالث: هادي أسعد – نادي اللواء بيروت

*فتيان تحت 49 كلغ:

- المركز الأول: الياس الهيبي – نادي ليبانيز تايكواندو كوان

-المركز الثاني: يامن فرج – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: كريس زرقا – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثالث: كارل دايه – نادي كومبات أرينا

*فتيان تحت 53 كلغ:

-المركز الأول: طوني عون – نادي بودا

-المركز الثاني: جورج خلف – نادي البرج عينطورة

-المركز الثالث: ادم نزهة – نادي الأسراء

*ناشئين تحت 57 كلغ:

-المركز الأول: عادل حويجي – نادي الأسراء

-المركز الثاني: شربل غريب – نادي الشاريته

-المركز الثالث: الياس جبور – نادي اللويزة

*فتيان تحت 61 كلغ:

-المركز الأول: أنطوني عواد – نادي تايكون

-المركز الثاني: روميل نلبنديان – نادي الشاريتيه

*فتيان تحت 65 كلغ:

-المركز الأول: جوزيف صياح – نادي الشاريتيه

-المركز الثاني: جوزيف جعجع – نادي النسر الأسود

*فتيان فوق 65 كلغ:

-المركز الأول: خالد هاجر – نادي اللواء بيروت

*ناشئين تحت 51 كلغ:

-المركز الأول: جيفري مخول – نادي غولدن بادي

-المركز الثاني: كريم هاني – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: كيفن أبو عبدالله – نادي البزنسون الرياضي

*ناشئين تحت 55 كلغ:

-المركز الأول: اوليفر عبيدي – نادي سبرينغ هيلز

*ناشئين تحت 59 كلغ:

-المركز الأول: شربل أبو عبسي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: شربل رفول – نادي الأنترانيك انطلياس

*ناشئين تحت 63 كلغ:

-المركز الأول: روي مسعود – نادي بودا

-المركز الثاني: راي قبطي – نادي المون لاسال

*ناشئين تحت 68 كلغ:

-المركز الأول: نيقولا فرح – نادي الشاريتيه

-المركز الثاني: كريستيانو خليفة – نادي تايكون

*ناشئين تحت 78 كلغ:

-المركز الأول: عيسى نعسان – نادي المون لاسال

*ناشئين فوق 78 كلغ:

-المركز الأول: ليوناردو خرما – نادي الأنترانيك زحلة

-المركز الثاني: كريستوفر شلالا – نادي البزنسون الرياضي

*رجال فوق 87 كلغ:

-المركز الأول: يورغو فرنسيس – نادي بودا

*صغار ذكور )10-11 سنوات( تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: ماثيو الحاج – نادي تايكون

-المركز الثاني: سيسيليو النمرود – نادي الأنترانيك انطلياس

-المركز الثالث: سيمون شمعون – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: رمزي كيلو – نادي المون لاسال

*صغار ذكور )10-11 سنوات( تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: غاري تهميزيان – نادي الأنترانيك انطلياس

*صغار ذكور )10-11 سنوات( تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: أرن طرقوميان – نادي الأنترانيك زحلة

-المركز الثاني: ايلي الناكوزي – نادي المون لا سال

-المركز الثالث: يوسف منذر – نادي عطالله

-المركز الثالث: طوني شربل حكيم – نادي كومبات أرينا

*صغار ذكور )10-11 سنوات( تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: جورج حداد – نادي سبرينغ هيلز

-المركز الثاني: جاك كويكي – نادي بودا

-المركز الثالث: جورجيو نجم – نادي غولدن بادي

*صغار ذكور )10-11 سنوات( تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: بيتر قزي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: جايسن زخور – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: كريستيان بغدساريان – نادي الأنترانيك زحلة

-المركز الثالث: جوزيف يونان – نادي النسر الأسود

*صغار ذكور )10-11 سنوات( تحت 38 كلغ:

-المركز الأول: ماثيو هاشم – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: عبد الوهاب فرج – نادي اللواء الرفيد

-المركز الثالث: غدي رزق الله – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: ريان عبد الواحد – نادي النسر الأسود

* صغار ذكور )10-11 سنوات( تحت 40 كلغ:

-المركز الأول: رالف طنوس – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثاني: مارون تنوري – نادي النسر الأسود

* صغار ذكور )10-11 سنوات( تحت 43 كلغ:

-المركز الأول: نيقولا غزال – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثاني: طوني فانسان أبو موسى – نادي بودا

-المركز الثالث: أنطوني رستم – نادي عطالله

* صغار ذكور )10-11 سنوات( تحت 46 كلغ:

-المركز الأول: أنطوني الشرتوني – نادي السيدة

-المركز الثاني: تيو أبو جودة – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: شربل بدور – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: ايلي شمالي – نادي بودا

* صغار ذكور )10-11 سنوات( تحت 50 كلغ:

-المركز الأول: شربل شكري – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: جود عبدالله – نادي النسر الأسود

-المركز الثالث: ريمون عيد – نادي المون لاسال

* صغار ذكور )10-11 سنوات( فوق 50 كلغ:

-المركز الأول: جوي قاعي – نادي الرج عينطورة

*صغار إناث 8-9) سنوات( تحت 24 كلغ:

-المركز الأول: ناي حوراني – نادي المون لاسال

*صغار إناث 8-9) سنوات( تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: لفينيا أبو جودة – نادي المون لاسال

*صغار إناث 8-9) سنوات( تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: سيرينا عساف – نادي غولدن بادي

*فتيات تحت 37 كلغ:

-المركز الأول: تاليا بدرالدين – نادي اللواء الرفيد

*فتيات تحت 41 كلغ:

-المركز الأول: غبريبللا كرم – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: زينة أبو غيدة – نادي عطالله

* فتيات تحت 44 كلغ:

-المركز الأول: لارا ساهجيان – نادي الأنترانيك انطلياس

* فتيات تحت 47 كلغ:

-المركز الأول: غاييل سمعان – نادي كومبات أرينا

-المركز الثاني: سينتيا أبو لطيف – نادي غولدن بادي

-المركز الثالث: لانا نعسان – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: كارول اليوسف – نادي اللويزة زوق-مصبح

*فتيات تحت 51 كلغ:

-المركز الأول: ميا لورد نصار – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: جنى صالح – نادي اللواء صيدا

-المركز الثالث: ميرنا حاصباني – نادي عطالله

*فتيات تحت 55 كلغ:

-المركز الأول: ريا عبد الواحد – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: كريستينا مانكيان – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثالث: ليتيسيا الفلوتي – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: بيسان فرحات – نادي اللواء الرفيد

* فتيات فوق 59 كلغ:

-المركز الأول: كريستيا حرب – نادي كومبات أرينا

*ناشئات تحت 55 كلغ:

-المركز الأول: ماري لين باز – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ريم تنوري – نادي النسر الأسود

*ناشئات تحت 59 كلغ:

-المركز الأول: كريستا ماريا نصار – نادي النسر الأسود

-المركز الثاني: كريستا ماريا حداد – نادي المون لاسال

*سيدات تحت 57 كلغ:

-المركز الأول: سيرين هاني – نادي غولدن بادي

-المركز الثاني: ميرا الشامي – نادي الشاريتيه

*صغار إناث )10-11 سنوات( تحت 28 كلغ:

-المركز الأول: مارغريتا النمرود – نادي الأنترانيك انطلياس

-المركز الثاني: ماريا مرعب – نادي المون لاسال

*صغار إناث )10-11 سنوات( تحت 30 كلغ:

-المركز الأول: كارين الخوري – نادي الأنترانيك زحلة

*صغار إناث )10-11 سنوات( تحت 32 كلغ:

-المركز الأول: كلوي حمصي – نادي النسر الأسود

*صغار إناث )10-11 سنوات( تحت 34 كلغ:

-المركز الأول: يارا دبس – نادي ليبانيز تايكواندو كوان

*صغار إناث )10-11 سنوات( تحت 36 كلغ:

-المركز الأول: يارا يونس – نادي كومبات أرينا

*صغار إناث )10-11 سنوات( تحت 46 كلغ:

-المركز الأول: صوفيا عقل – نادي سبرينغ هيلز

-المركز الثاني: غيوا نمر – نادي عطالله

-المركز الثالث: ريم هاجر – نادي اللواء الرفيد

*صغار إناث )10-11 سنوات( فوق 50 كلغ:

-المركز الأول: ليا جبور – نادي اللويزة-زوق مصبح

-المركز الثاني: كايت كترا– نادي البرج عينطورة

قاد المباريات الغراند ماستر ميشال مجدلاني. و بمساعدة الحكام التالية أسماؤهم: الماستر يارا حداد، الكسندرا زيدان، سهى قزي، أنطوني فارس، وسيم صقر، جويل بو روفايل، نور سياج،الماستر رزان فرج، سيلين شبير،الماستر ايلي شرو،الماستر الياس بطيخ، أشرف اللقيس، علي صقر، مجاهد سياج، الماستر وليد خشخش، جيني شالوحي، مروى القادري، ريانا منصور،الماستر زياد فرج، ماريا زيدان، أحمد فرحات، نيكولا نصرالله، كلوي مرهج، نسيبة القادري،الماستر يارا خشخش.