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بعد 11 شهرا.. مدرب البرتغال السابق يكشف كواليس أزمة رونالدو بمونديال "قطر 2022"

9
NOVEMBER
2023
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كشف المدير الفني السابق للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، تفاصيل أزمة الأسطورة كريستيانو رونالدو خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
 
بعد 11 شهرا.. مدرب البرتغال السابق يكشف كواليس أزمة رونالدو بمونديال بسبب رونالدو.. مدرب نادي النصر ينفعل غضبا على صحفي
وخرج منتخب البرتغال بخيبة أمل من مونديال قطر 2022، من الدور ربع النهائي، على يد نظيره المغربي، إثر خسارته أمامه بهدف من دون رد، وهي المباراة التي شارك فيها رونالدو بديلا.
 
وبعد أيام قليلة، أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رحيل فرناندو سانتوس وتعيين الإسباني روبرتو مارتينيز بدلا منه.
 
وشهدت البطولة تعرض "الدون" لتجاهل مفاجئ من قبل مدربه بداية من الفوز على سويسرا بنتيجة 6-1 في ثمن نهائي المسابقة، حيث قرر استبعاده من التشكيلة الأساسية والدفع بالمهاجم الشاب غونسالو راموس.
 
المثير في الأمر، أن راموس سجل "هاتريك" ونجح المنتخب البرتغالي في تقديم عرض مثير، قبل أن يدخل رونالدو بديلا في الشوط الثاني، حيث ظلت الجماهير تردد اسم "الدون" مرارا وتكرارا حتى استجاب المدرب.
 
وكرر سانتوس الأمر خلال مواجهة المغرب، وهو ما فتح باب الانتقادات ضده، خاصة بعد الخروج مبكرا من البطولة.
 
قال فرناندو سانتوس في حوار مع صحيفة "آبولا" البرتغالية: "اتخذت القرار المناسب وقتها لمصلحة المجموعة، لأن رونالدو كان عائدا من فترة صعبة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى ظروفه الأسرية المتعلقة بفقد طفل حديث الولادة".
 
وأضاف: "لا يوجد شك أن رونالدو أفضل لاعب في العالم والجميع يعرف ذلك، ولكنني قررت اتخاذ ذلك القرار من أجل خدمة المنظومة ككل، لأن اللاعب كان يفتقد لنسق المباريات رغم قدراته البدنية الهائلة".
 
وتابع المدرب البرتغالي المخضرم: "إذا سألت أي شخص عن أقوى اللاعبين في المنتخب البرتغالي من الناحية البدنية، فالإجابة ستكون رونالدو بكل تأكيد، وأنا أعرف ذلك، ولكن استبعاده كان استراتيجيا بعد المشاورة مع الجهاز الفني".
 
وأكد فرناندو سانتوس أن الأمور سارت على ما يرام في مباراة سويسرا وتم تحقيق الهدف المطلوب، لافتا إلى أن مواجهة المغرب كانت معقدة بعض الشيء.
 
وأوضح: "كنت أختار التشكيل على حسب المباريات، وكان من الممكن أن يشارك رونالدو في المباريات التالية بشكل أساسي حال تأهلنا، ولكن لسوء الحظ ودعنا البطولة على يد المغرب ولم أندم على اتخاذ أي قرار".
 
وعن علاقته بالهداف التاريخي لكرة القدم، قال سانتوس: "رونالدو بمثابة ابني، وتربطنا علاقة قوية منذ أن كان عمره 18 عاما في سبورتنغ لشبونة، ولكنني لم أتحدث معه منذ العودة من قطر".
 
وأكمل: "أحب رونالدو كثيرا وأرى أنه الأفضل في العالم، ولكنني دائما أتخذ القرارات بعيدا عن العاطفة، فهو كان يعاني من فترة صعبة كما ذكرت".
 
واختتم فرناندو سانتوس (69 عاما): "كنت أرغب في تحقيق كأس العالم كما فعلت في بطولة "يورو 2016"، ولكننا فشلنا في إسعاد الشعب البرتغالي".
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