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بعد رحيل الأسطورة مارادونا.. حسم معركة قضائية بشأن استخدام علامته التجارية

9
NOVEMBER
2023
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كسب ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا، معركة قضائية بشأن حق استخدام علامته التجارية.
 
وكان مارادونا قد سجل اسمه كعلامة تجارية مع مكتب الاتحاد الأوروبي لبراءات الاختراع عام 2008، لمجموعة متنوعة من المنتجات والملابس والأحذية وأغطية الرأس.
 
وأكدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنها رفضت نقل العلامة التجارية إلى "ساتيفكا"، وهي شركة أرجنتينية مملوكة للمحامي السابق لمارادونا.
 
وقالت المحكمة: "الوثائق المقدمة لدعم طلب تسجيل النقل، لا تبرر نقل العلامة التجارية لتلك الشركة".
 
توفي مارادونا في نوفمبر 2020، وفي وقت لاحق طالبت الشركة المكتب، بتسجيل نقل العلامة التجارية، على أساس وثيقتين صادرتين عن ماردونا.
 
وبعد أن سجل مكتب براءات الاختراع عملية النقل، قام الورثة بإلغائه، لكن "ساتفيكا" طلبت من محكمة الاتحاد الأوروبي إلغاء القرار.
 
وقالت في بيان: "المحكمة ترفض دعوى ساتفيكا. إنها تؤكد تقدير مكتب الاتحاد الأوروبي لبراءات الاختراع بأن: الوثائق المقدمة من الشركة لا تبرر رسميا نقل العلامة التجارية لصالحها بموجب العقد الموقع بين الطرفين. علاوة على ذلك، فإن مارادونا توفي قبل تقديم طلب تسجيل النقل، ولم تتمكن ساتفيكا تصحيح المخالفات التي اكتشفت. ولم تتمكن من استخراج أية وثائق أخرى".
 
وبإمكان الشركة أن تستأنف القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة في أوروبا.
روسيا اليوم
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