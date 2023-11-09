أبو عبيدة على واجهة موقع ناد إسرائيلي

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تعرض موقع نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى الاختراق من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "هكر الأردن"، ورفعت صورة المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام "أبو عبيدة".

ولم تستطع إدارة الموقع استعادته بعد تعرضه للاختراق، وأظهرت الصور التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة الملثم على واجهة الموقع الإسرائيلي تنديدا بالهجوم وأعمال العنف التي يتعرض لها قطاع غزة من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأرفقت الصورة بمقطع صوتي، وكتب أسفل الصورة: "غزة للأبد"، إضافة إلى كتابة اسم "Jordan Hackers" (هكر الأردن)، في إشارة إلى أن هذه المجموعة هي من تمكنت من اختراق الموقع.

ووفقا لما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، استمرت عملية القرصنة على الموقع العبري لساعات عدة، قبل أن تتم معالجة الاختراق وإزالة صورة الملثم.

وتفاعلت الجماهير العربية، والمؤيدة للقضية الفلسطينية حول العالم، بعمليات القرصنة التي يشنها القراصنة من جميع أنحاء العالم على العديد من المواقع والمؤسسات في دولة إسرائيل.

ويلعب نادي مكابي تل أبيب في الدوري الإسرائيلي الممتاز لكرة القدم وهو أقدم نادي كرة القدم في إسرائيل وأكثرها تتويجا.