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هالاند يقود مانشستر سيتي للتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

8
NOVEMBER
2023
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سجل إرلينغ هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للعبور لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعد الفوز 3-صفر على ضيفه يونغ بويز السويسري يوم الثلاثاء.
 
وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا انطلاقته المثالية وضمن مقعدا في مراحل خروج المغلوب بعدما جمع 12 نقطة بعد أربع مباريات في المجموعة السابعة.
 
ويحتل يونغ بويز، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ساندرو لوبر في الدقيقة 53، المركز الرابع وله نقطة واحدة.
 
وبدأ سيتي المباراة بقوة وضغط وسجل هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد مخالفة من لوبر على ماتيوس نونيز داخل منطقة الجزاء، وسدد ماكينة التهديف النرويجية بقوة عكس اتجاه الحارس أنتوني راسيوبي.
 
وجعل فيل فودن النتيجة 2-صفر قبل الاستراحة بعدما تمريرة من جاك غريليش.
 
وتوغل لاعب إنجلترا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة في شباك الحارس راسيوبي.
 
وكان هدف هالاند الثاني، والرابع في مباراتين أمام يونغ بويز، رائعا حين سدد كرة قوية من مسافة 20 ياردة في الدقيقة 51.
 
وتلقى المهاجم البالغ عمره 23 عاما تحية قوية من جماهير صاحب الأرض أثناء مغادرته الملعب بعدها بدقائق.
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