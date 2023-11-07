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تشيلسي يقلب الطاولة على توتنهام بعد طرد اثنين من لاعبيه

7
NOVEMBER
2023
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حول نادي تشيلسي تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه توتنهام (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله المهاجم السويدي ديان كولوشيفسكي في الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة البداية، قبل أن يتلقى ضربة موجعة "مزدوجة" في الدقيقة 33 بطرد مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو، وركلة جزاء أدرك المهاجم كول بالمير التعادل للضيوف في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.
 
وتلقى فريق توتنهام ضربة موجعة أخرى بطرد مدافعه الإيطالي ديستيني أودوجي أيضا، عند الدقيقة 55.
 
واستغل تشيلسي النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض، وأحرز ثلاثة أهداف متتالية عبر المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسو، الذي سجل الهدف الأول من الـ"هاتريك" في الدقيقة 75، والآخرين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
 
وحقق فريق تشيلسي أول انتصار له بعد تعادل وهزيمة، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري "البريميرليغ".
 
بينما تعرض فريق توتنهام هوتسبير للهزيمة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة، وأخفق في استعادة صدارة الدوري من فريق مانشستر سيتي، الذي يملك 27 نقطة.
روسيا اليوم
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