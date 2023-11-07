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الروسية آنا كالينسكايا تفوز بأول لقب في مسيرتها الاحترافية

7
NOVEMBER
2023
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توجت الروسية آنا كالينسكايا بلقب بطلة دورة ميدلاند للتنس، لفئة "WTA 125"، والبالغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار، على حساب اللاعبة الكرواتية يانا فيت.
 
الروسية آنا كالينسكايا تفوز بأول لقب في مسيرتها الاحترافيةالنجمة البولندية شفيونتيك تحصد الأخضر واليابس في ختام موسم التنس (فيديو)
ونجحت آنا كالينسكايا، المصنفة 115 عالميا، في الفوز على اللاعبة الكرواتية، المصنفة 198 عالميا، بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (7-5) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و28 دقيقة، في مدينة ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية.
 
وأحرزت آنا كالينسكايا (24 عاما) بأول لقب خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، في فئة فردي السيدات، بعد فوزها بثلاثة ألقاب في فئة الزوجي.
روسيا اليوم
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