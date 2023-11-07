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مدرب النصر يوضح سبب غياب رونالدو عن مواجهة الدحيل القطري

7
NOVEMBER
2023
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صرح البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، بأن مواطنه كريستيانو رونالدو، غير جاهز لمواجهة الدحيل القطري غدا الثلاثاء، ضمن من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
 
وقال لويس كاسترو، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي، المكرس لمواجهة النصر والدحيل، إن: "كريستيانو رونالدو غير جاهز لمواجهة الدحيل وهذه أمور تحدث في كرة القدم ولدينا العديد من المباريات ولقد لعبنا قبل 48 ساعة"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
 
وتابع مدرب نادي النصر السعودي: "نعلم أن مهمتنا ليست سهلة غدا خصوصا أن الدحيل لديه هجوم مميز، لكننا سوف نعمل على تحقيق الانتصار".
 
وأكمل لويس كاسترو: "هدفنا في النصر هو التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، وموقفنا في المجموعة جيد للغاية لكننا سوف نبحث عن تحقيق الانتصار الرابع تواليا غدا أمام منافس عنيد مثل الدحيل".
 
ومن جهة أخرى، استقبل نادي النصر أثناء تدريباته اليوم الاثنين، في قطر، أبناء الجمعية القطرية للسرطان، حيث قدم المدرب لويس كاسترو ونجوم الفريق الهدايا التذكارية للأطفال.
 
ويحتل نادي النصر، صدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، بينما يشغل فريق الدحيل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.
روسيا اليوم
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