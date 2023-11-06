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أبي رميا يتابع ملف"ترميم" جدار على شاطىء البحصة في جبيل

6
NOVEMBER
2023
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تابع النائب سيمون ابي رميا مع المعنيين ما أثير حول ملف "ترميم" جدار على شاطىء البحصة في جبيل لمجمّع "بيبلوس مارين"، وحصل على كل المستندات القانونية التي تؤكّد ان هذا الجدار تصدّع بفعل العواصف البحرية وبالتالي استحصل المالكون على موافقة من قبل بلدية جبيل ومن وزارة الاشغال العامة المسؤولة قانوناً عن هذا النوع من الملفات والاحالة الايجابية من قبل وزارة الداخلية. 
 
وزار ابي رميا صباح اليوم الموقع وتواصل مع الجمعيات البيئية التي اثارت هذا الموضوع. وتبيّن ان الهدف هو فقط ترميم ما تصدّع ولا يوجد اي هدف للتوسع على حساب الاملاك العامة البحرية كما تردّد، مع العلم ان هذا المنتجع يدفع الرسوم المتوجبة عليه لمديرية الواردات في وزارة المالية. 
 
ابي رميا ومن موقعه النيابي الوطني، كعضو في لجنة البيئة النيابية وكنائب عن قضاء جبيل، وانطلاقًا من حرصه على حماية حقوق المواطنين والمحافظة على الشواطىء ومنع الاعتداءات العشوائية الاضافية، وعد بمراقبة الاعمال الجارية التي ستمتد لمدة ثلاثة اشهر عن كثب للتأكد من الاحترام الدقيق لحيثيات التراخيص القانونية المعطاة.
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