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جلخ كرّم الرامية الدولية راي باسيل

6
NOVEMBER
2023
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كرّم رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الرماية والصيد الدكتور بيار جلخ الرامية الدولية راي باسيل بمناسبة أحرازها الميدالية الذهبية في بطولة آسيا التي جرت في كوريا الجنوبية وبالتالي تأهلها  الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام الصيف المقبل في باريس.
 
وجاء التكريم في مقر نادي الصفرا للرماية والصيد بحضور باسيل وعدد من الرماة بحيث عبّر جلخ عن فخر واعتزاز العائلة الرياضية عامة وعائلة الرماية خاصة   بالانجاز الجديد المحقق من قبل الرامية باسيل ومشاركتها في الأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي بعد اعوام 2012 ،2016 ،2020 وتأهلها الى اولمبياد باريس 2024.
 
واعتبر جلخ ان رياضة الرماية اللبنانية ما زال ترفع اسم لبنان عالياً في المحافل الخارجية بفضل  رماته ورامياته وبفضل لجنة ادارية ترعى مسيرة اللعبة التي تحقق نتائج لافتة خارجياً. 
 
بدورها، عبّرت باسيل عن سرورها لاحرازها لقب القارة الأكبر في العالم وتأهلها الى الأولمبياد المقبل وشاكرة الدعم الذي يوفّره الاتحاد لها خلال مسيرتها ومهدية الميدالية الذهبية الآسيوية الى وطن الأرز.
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