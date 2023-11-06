تشافي يعلق على فوز برشلونة "القاتل" على سوسييداد

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لم يبد مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه بهدف نظيف على مضيفه ريال سوسييداد بالدوري الإسباني أمس السبت، مؤكدا أن الفريق المضيف كان يستحق نتيجة أفضل.

وسجل المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقال تشافي عقب اللقاء، إن ريال سوسييداد قدم عرضا طيبا وكان يجب أن يتعادل على الأقل، وألقى باللوم في الأداء الذي قدمه فريقه على هزيمة الأسبوع الماضي أمام ريال مدريد (1-2).

وأضاف المدرب الإسباني "لدي اليوم (أمس) إحساس مختلف عما كان لدي الأسبوع الماضي، فقد لعبنا بشكل أفضل من ريال مدريد، لكننا خسرنا وكنا نستحق الفوز، واليوم (أمس) هو العكس، ريال سوسييداد يستحق أكثر من ذلك بكثير (من الخسارة)".

وتابع "لم نكن أقوياء بما فيه الكفاية، خاصة في الشوط الأول. يجب أن ننتقد أنفسنا، لقد لعبنا الأسبوع الماضي بشكل جيد جدا ولم نفز. الناس ينظرون فقط إلى النتيجة واليوم (أمس) لا يمكننا أن ننظر إلى النتيجة فحسب، لم نلعب بشكل جيد، هذه ليست الطريقة التي ينبغي أن نؤدي بها المباريات".

ونقلت هذه النتيجة برشلونة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكنه ظل بفارق أربع نقاط عن المتصدر جيرونا، مفاجأة "لا ليغا".