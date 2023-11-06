بجملة واحدة.. ميسي ينهي الجدل بشأن إمكانية انتقاله للدوري السعودي أو برشلونة

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أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المحترف في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنه لا توجد أي فرصة مطلقا لانتقاله على سبيل الإعارة إلى أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم "ليو" بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة أو الانتقال إلى الملاعب السعودية، وخاصة إلى الهلال، بعد فشل إنتر ميامي، في التأهل إلى التصفيات النهائية للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.

وبعد نهاية مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لهذا الموسم نهاية الشهر الماضي، سيعيش الفريق فترة فراغ لعدة أسابيع لا تتخللها أي مباريات رسمية حتى فبراير المقبل عندما يبدأ الموسم الجديد من الدوري الأمريكي، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن إمكانية انتقال ميسي إلى أحد الأندية الراغبة في ضمه على سبيل الإعارة.

ولكن النجم الأرجنتيني أغلق في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، الباب أمام الانتقال إلى برشلونة أو إلى أي فريق آخر خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وفي مقابلته مع "ليكيب"، تلقى ميسي سؤالا بشأن عما إذا كانت هناك فرصة لانتقاله الآن على سبيل الإعارة إلى برشلونة أو إلى أي فريق آخر فرد "البرغوث" قائلا: "لا، لا توجد فرصة. لا على الإطلاق".

وكان ميسي، توج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، كأفضل لاعبي العالم خلال عام 2023، والمقدمة من "فرانس فوتبول"، نظرا لدوره الكبير في فوز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي.

المصدر: "ليكيب"