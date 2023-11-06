living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هاري كين يسجل رقما قياسيا في الدوري الألماني مع البايرن

6
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تألق هاري كين في أول مباراة قمة يخوضها مع بايرن ميونيخ إذ سجل ثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز 4-صفر على مضيفه بروسيا دورتموند بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت ويرفع رصيده إلى 15 هدفا في عشر مباريات بالدوري.
 
وافتتح بايرن التسجيل في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس لعبها دايو أوباميكانو مستغلا ركلة ركنية لعبها ليروي ساني قبل أن يضاعف كين، الذي انتقل إلى صفوف الفريق البافاري هذا الصيف قادما من توتنهام هوتسبير، تقدم الفريق بعد خمس دقائق من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من اللاعب الألماني.
 
وبدا دورتموند أفضل حالا في الشوط الثاني لكن كين، صفقة بايرن القياسية، سجل هدفه الثاني في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يختتم ثلاثيته الثالثة هذا الموسم بعد انطلاقة سريعة وإنهاء رائع.
 
وأصبح كين أول لاعب يسجل 15 هدفا في أول عشر مباريات بالدوري، ويتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق هدف واحد أمام سيرهو جيراسي لاعب شتوتغارت.
 
وقال القائد وحارس المرمى مانويل نوير "نحن سعداء جدا بوجوده في الفريق"، بينما قال المخضرم توماس مولر مازحا إن كين سيحتاج لمساحة إضافية للاحتفاظ بكرات المباريات.
 
وبفوزه الرابع على التوالي في الدوري، يرتفع رصيد الفريق البافاري إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف باير ليفركوزن المتصدر الذي أجهض انتفاضة هوفنهايم ليفوز 3-2 محققا فوزه السادس على التوالي بفضل هدفين من أليكس غريمالدو.
 
وبعدما مني بأول هزيمة في الدوري هذا الموسم والتي جاءت بعد 25مباراة لم يعرف فيها الخسارة على ملعبه، يتجمد رصيد دورتموند عند 21 نقطة في المركز الرابع.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   