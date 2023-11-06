بعد فوز فلومينينسي.. ماذا قدم العرب أمام الأندية البرازيلية؟

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ينتظر متابعو الكرة العربية مواجهة عربية أمام فلومينينسي البرازيلي المتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس، في كأس العالم للأندية المقررة في السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر القادم.

فلومينينسي البرازيلي فاز بكوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 بعد اللجوء لأشواط إضافية في المباراة التي أقيمت على ملعب المركانا.

فلومينينسي البرازيلي توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ليضيف بطلا جديدا لقارة أميركا الجنوبية من البرازيل، حيث يعد الفريق الحادي عشر الذي يتوج باللقب، وتستمر هيمنة الكرة البرازيلية للعام الخامس على التوالي.

مشوار كأس العالم للأندية

ويلتقي اتحاد جدة السعودي في الدور التمهيدي بكأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وينتظر الأهلي المصري الفائز منهما.

ويلتقي المتأهل من المباراتين في نصف النهائي أمام فلومينينسي.

ولكن ماذا قدمت الفرق العربية سابقا أمام أبطال البرازيل المتوجين بكوبا ليبرتادوريس؟

الأهلي هو أكثر الأندية التي واجهت فرقا برازيلية، 5 مرات سابقة، حقق التعادل مرة وحيدة قبل الفوز بركلات الترجيح، وخسر 4 مباريات.

المواجهة الأولى للأهلي عام 2006 أمام إنترناسيونالي وخسر بطل إفريقيا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

في نسخة 2012 خسر الأهلي أمام كورينثيانز بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة واجه الأهلي بطل البرازيل وليبرتادورس، حيث تعادل أمام بالميراس في مباراة الميدالية البرونزية سلبيا قبل فوز الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

في عام 2022 تكررت مواجهة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي وحقق بطل البرازيل الفوز بثنائية نظيفة.

جاءت آخر مواجهة بين الأهلي وفلامنغو مطلع العام الجاري وانتهت بفوز بطل البرازيل بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

فريق الرجاء المغربي هو صاحب أول فوز عربي على فريق برازيلي في عام 2013 حين التقى مع أتلتيكو مينيرو، ونجح الفريق المغربي في تحقيق الفوز بنتيجة 3 -1، ليتأهل للمرة الأولى في التاريخ فريق عربي للمباراة النهائية.

تكررت مواجهة الهلال السعودي وفلامنغو البرازيلي مرتين خلال السنوات الأخيرة، حين التقيا عام 2019 وفاز ممثل الكرة البرازيلية 3-1 وفي البطولة السابقة التي أقيمت مطلع العام الجاري حقق الهلال الفوز بنتيجة 3-2، لينجح الزعيم في التأهل للمباراة النهائية كثالث فريق عربي يحقق ذلك الإنجاز، ويحقق الفوز الثاني للأندية العربية على نظيرتها البرازيلية.

شهدت النسخة القديمة من كأس العالم للأندية والتي أقيمت عام 2000 في السعودية، مواجهتين تفوق خلالهما الأندية البرازيلية. فاز كورينثيانز على حساب الرجاء المغربي بهدفين نظيفين، قبل الفوز على حساب النصر السعودي بالنتيجة ذاتها.