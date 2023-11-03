ديشامب يتبرأ من التمييز ضد بنزيما أمام البرلمان الفرنسي

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نفى ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، الخميس، أمام أعضاء مجلس النواب قيامه بالتمييز ضد كريم بنزيما، نجم الاتحاد السعودي.

ويواجه ديشامب تهمة التمييز ضد بنزيما، عقب استبعاده من منافسات كأس العالم (قطر 2022).

وقال المدير الفني للديوك، خلال كلمة أمام لجنة برلمانية معنية بالتجاوزات في الرياضة، وتقوم بالتحقيق في القضايا العنصرية والتمييز والاعتداء الجنسي: "اختياراتي دائما رياضية بحتة، ليس لدي معايير أخرى".

وأشار المدرب، المتوج بلقب مونديال 2018، إلى أن بنزيما فرنسي مثله مثل بقية لاعبي المنتخب، مؤكدا أن حقيقة وجود لاعب مزدوج الجنسية، لا تغير من الأمر شيئا.

وأضاف: "اللاعبون من مزدوجي الجنسية، لديهم الحرية في اختيار بلد أو آخر.. دائما ما تسير الأمور هكذا".

وكانت نائبة اليسار عن حزب "فرنسا الأبية"، سابرينا سيبايهي، وجهت تساؤلا للمدرب الفرنسي، حول أسباب استبعاد لاعب ريال مدريد السابق من منافسات مونديال قطر.

وفي ظل فوز بنزيما بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2022، اعتبر الكثيرون أن أسباب استبعاده لم تكن رياضية، فيما أصر ديشامب على أن السبب هو الإصابة العضلية التي لحقت باللاعب، قبل أيام من انطلاق المونديال.