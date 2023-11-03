تايكواندو: امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود

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نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود أول، ثاني وثالث، رابع دان /بوم، خامس وسادس دان، و سابع دان في نادي المون لاسال (عين سعاده).شارك في الامتحان حوالي 150 لاعب ولاعبة . وقد توزّع المشاركون في الامتحان على أربع حلبات. ترأس الامتحانات رئيس لجنة الامتحانات الغراند ماستر أنور نعمه وعاونه اعضاء اللجنة والفاحصون الغراند ماسترز ألان نجم، جورج مخول، سليم غنيمة، جوزيف معلوف، نستير عون والماسترز قيصر حمصي، نادر سيف الدين، نهرا غصين، كيفن خطار، كريستيان أبو جودة و عبد عمسي.

وحضر رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفه ، عضو الاتحاد المحاسب الغراند ماستر إيلي نعمه الذي أشرف على الامتحان وعضو الاتحاد الغراند ماستر جو خوري. كما حضر الغراند ماستر جورج خطار وجمهور كبير من أهالي اللاعبين واللاعبات.