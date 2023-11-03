خبراء وجماهير يهاجمون "عجوز الأهلي المصري"

A + A -

تعرض أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي المصري، لهجوم كبير بعد وداع الفريق الأحمر لبطولة الدوري الأفريقي من نصف النهائي على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

وتعادل الأهلي المصري إيابا في القاهرة سلبيا دون أهداف، بعد الخسارة ذهابا بهدف نظيف.

وخسر الأهلي بطولته الثانية هذا الموسم بعد فقدان كأس السوبر لحساب اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف.

وتعاقد الأهلي قبل بداية الموسم مع الفرنسي أنتوني موديست في صفقة انتقال حر، حيث أثارت الصفقة جدلا بسبب عمر اللاعب الذي تخطى 35 عاما، خاصة أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي منذ الموسم الماضي.

مشاركات موديست

شارك موديست أمام إنبي بنصف نهائي كأس مصر، واستطاع تسجيل هدفه الوحيد منذ انضمامه مطلع الموسم، فيما غاب عن التسجيل بمباراتي الإسماعيلي والمصري بالدوري المصري، والذي سجل خلالهما الفريق الأحمر 7 أهداف، رغم مشاركة المهاجم الفرنسي أساسيا في المباراتين.

كما شارك موديست بديلا في 3 مباريات بالدوري الأفريقي، الأولى أمام سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وكذلك مشاركته كبديل في مواجهتي صنداونز الجنوب أفريقي ذهابا وإيابا، ولم يساعد فريقه في تسجيل أهداف بالمباراتين ليودع البطولة المستحدثة من نصف النهائي.

أرقام

موديست لعب منذ بداية الموسم 3 مباريات بشكل أساسي، ومثلهم كبديل، لم يسجل سوى هدف وحيد.

موديست في مباراتي الدوري أمام المصري والإسماعيلي لم يسدد سوى تسديدتين، ولمس الكرة 12 مرة، وجاءت دقة التمريرات 64 %.

وخلال 29 دقيقة لعبهم موديست في مباراة الذهاب أمام صنداونز لم يلمس الكرة سوى مرة وحيدة، وتكرر الأمر في مباراة العودة حيث لمس الكرة مرتين فقط برأسيتين.

تعليق كولر

مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، علق على أداء موديست بأن اللاعب غير جاهز نتيجة غيابه عن المشاركة في المباريات الفترة الماضية، مشددا على أنه بحاجة للمشاركة في مباريات الدوري لتجهيزه ليظهر بصورة أفضل.

التجربة الأخيرة لموديست قبل القدوم للأهلي كانت مع بوروسيا دورتموند، ولم ينجح سوى في تسجيل هدفين طوال الموسم، فيما يرجع الموسم الأبرز الذي شهد تألقه قبل 7 مواسم، رفقة كولن الألماني، حيث احتل المركز الثالث وقتها في قائمة هدافي الـ"بوندسليغا" موسم 2016-2017 برصيد 25 هدفا خلف روبرت ليفاندوفسكي وبيير إيميريك أوباميانغ، هدافي بايرن ميونيخ ودورتموند وقتها.

هجوم

وشهد موقع التواصل الاجتماعي X هجوما على موديست، بعد أدائه مع الفريق وخروج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي، التي تبلغ جائزة البطل فيها 4 مليون دولار.

علق عماد أسامة على أداء موديست قائلاً: "الله يسامح الإدارة والله على تضييع الوقت الكبير وفي الآخر نجيب موديست .. والله يسامح كولر لو ده اختياره"، فيما كتب هنري: "موديست عمل مجهود في فيديو تقديمه اكتر من اللي عمله في ماتش صن داونز".

وعلق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "موديست إضاعة للوقت ويجب عدم الصبر عليه، وأن يكون هناك خيارًا آخر"، مضيفا: "موديست كان، الأهلي يجب أن يفكر فيما سيكون في المستقبل".