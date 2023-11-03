"خطوة الحظر".. سيلتك يعاقب الجماهير بعد دعم فلسطين وهذا الرد

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اتهمت مجموعة من مشجعي نادي سيلتك الأسكتلندي، إدارة النادي، بالتصرف بشكل مخجل، بسبب "محاولة فرض الرقابة على التضامن الفلسطيني من الجماهير ومعاقبته".

ووفقا لموقع بي بي سي، تم سحب التذاكر الموسمية من المشجعين التابعين لمجموعة "اللواء الأخضر"، وهم مجموعة من مشجعي سيلتك المتفانين، الذين أظهروا دعمهم لفلسطين، وخاصة خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

ووصف نادي سيلتك تصرف جماهير "اللواء الأخضر" بأنه "تصعيد خطير" في السلوك غير المقبول.

ويأتي ذلك بعد أن تحدى "اللواء الأخضر" مناشدات سيلتك بعدم رفع الأعلام الفلسطينية في المباريات.

وخلال مباراة سيلتك أمام أتلتيكو مدريد، رفع عدد كبير من جماهير سيلتك الأعلام الفلسطينية، بعد دعوة من "اللواء الأخضر" على وسائل التواصل الاجتماعي.

رد "اللواء الأخضر"

قال اللواء الأخضر إن "سلسلة الاتهامات الواهية" قد استخدمت لمعاقبة أعضائه بشكل غير عادل.

وجاء في بيان للجماعة: "لا يمكن إنكار أن العقوبات المفروضة على المنتمين إلى اللواء الأخضر جاءت نتيجة تضامن الجماعة الصارخ مع فلسطين".

"من الواضح أن العقوبات المطبقة، وأبرزها الحظر الجماعي، غير عادلة".

ويضيف: "إننا ننفي بشكل قاطع الادعاءات الشريرة والتشهيرية المتعلقة بـ"الاقتحام" و"الترهيب والتهديد والسلوك المسيء تجاه الموظفين".

اللواء الأخضر، الذي يحتل جزءا من المدرج الشمالي في استاد سلتيك بارك، ينظم عادة لوحة "تيفو" بشكل فني، للفريق، خلال المباريات الكبيرة.