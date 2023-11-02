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إلغاء جولة إنتر ميامي وميسي في الصين بسبب "ظروف غير متوقعة"

2
NOVEMBER
2023
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أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إلغاء رحلته إلى الصين لخوض مباراتين استعراضيتين، كان مقررا إقامتهما يومي 5 و8 نوفمبر الجاري.
 
وأرجع النادي الأمريكي السبب إلى "ظروف غير متوقعة"، فيما قالت "إن إس إن"، الشركة المروجة للجولة، إن قرار الإلغاء جاء احتراما للمسؤولين الصينيين بعد وفاة الزعيم الثاني السابق للبلاد، لي كه تشيانغ، الأسبوع الماضي.
 
وكان من المفترض أن تكون هذه هي المرة الثامنة على الأقل التي يلعب فيها نجم إنتر ميامي، ميسي، الذي حصل على الكرة الذهبية للمرة الثامنة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في الصين.
 
وكان مرجحا أن يتجاوز إجمالي الحضور في كلتا المباراتين 100 ألف متفرج.
 
ولم يكشف إنتر ميامي، الذي فاز بأول لقب للدوري في تاريخه هذا العام بعد وقت قصير من توقيع ميسي للنادي، عن خطط لأي جولات دولية أخرى، لكن من المتوقع أن يقوم بجولات أخرى نظرا لشعبية ميسي الجارفة.
 
ولا يزال عقد ميسي ممتدا مع إنتر ميامي حتى العام 2025، حيث يتقاضى الأرجنتيني نحو 60 مليون دولار سنويا.
روسيا اليوم
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