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بعد صفعة نيوكاسل.. الأرقام السلبية تلاحق يونايتد

2
NOVEMBER
2023
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ما زال مانشستر يونايتد يتجرع الخسارات والنتائج المخيبة للآمال هذا الموسم، وذلك عقب الهزيمة على أرضه 3-0 أمام نيوكاسل، أمس الأربعاء، ضمن لقاءات ثمن نهائي كأس الرابطة.
 
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، حقق نيوكاسل أكبر فوز له على حساب مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.
 
وهذا أكبر انتصار لنيوكاسل خارج أرضه بشكل عام أمام يونايتد منذ الفوز (7-4) في شهر سبتمبر من عام 1930.
 
ونجح نيوكاسل في تحقيق فوزين متتاليين أمام مانشستر يونايتد دون استقبال أي أهداف للمرة الأولى في تاريخه.
 
وتكبد مانشستر يونايتد 8 هزائم في أول 15 مباراة يخوضها في الموسم، وذلك للمرة الأولى منذ موسم (1962- 1963) وحينها تكبد 9 هزائم، وذلك بحسب شبكة "أوبتا".
 
كما خسر مانشستر يونايتد 5 مباريات من أول 10 لقاءات يخوضها على ملعبه، وذلك للمرة الأولى منذ موسم (1930- 1931).
 
وخسر مانشستر يونايتد مباراتين متتاليتين على ملعبه بفارق 3 أهداف للمرة الأولى منذ أكتوبر من عام 1962.
روسيا اليوم
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