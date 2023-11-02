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فيفا يوقف بطل فضيحة "قبلة المونديال" لمدة 3 سنوات

2
NOVEMBER
2023
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإثنين، إيقاف لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم 3 سنوات، على خلفية القبلة الشهيرة على شفتي بطلة مونديال السيدات جيني هيرموسو.
 
وأفاد "فيفا" في بيان "قررت اللجنة التأديبية للفيفا منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 سنوات، بعد أن وجدت أنه تصرف بشكل ينتهك المادة 13 من القانون التأديبي لفيفا".
 
وفي 26 أغسطس الماضي، أطاح الفيفا روبياليس من منصبه  لحماية تحقيق بشأن سلوكه في نهائي كأس العالم لكرة القدم للنساء، الذي تضمن تقبيله اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو على الشفاه خلال توزيع الجوائز.
 
إتيكيت التكريم
 
 
واستقال روبياليس من منصبه كرئيس للاتحاد وكنائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 10 سبتمبر، وسط ضغط متزايد في إسبانيا من مشرعين ولاعبات.
 
ويخضع روبياليس الآن لتحقيق جنائي في إسبانيا، وأصدر قاض في مدريد أمر تقييد لإبعاده عن هيرموسو التي تلعب لصالح ناد في المكسيك، بينما ينكر روبياليس ارتكاب أي جرم.
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