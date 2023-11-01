بالفيديو- "طالبهم بالصمت"... رد فعل رونالدو على هتاف جماهير الاتفاق "ميسي"!

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عانى كريستيانو رونالدو خلال مواجهة فريقه النصر مع الاتفاق أمس الثلاثاء ضمن دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين من وقت عصيب في الملعب.

وحقق النصر السعودي الفوز بصعوبة بفضل هدف ساديو ماني على الاتفاق، والذي أحرزه في الشوط الإضافي الأول وبعدما لعب فريقه أكثر من ساعة منقوصا من تاليسكا الذي طرد في نهاية الشوط الأول.

وحاول جمهور الاتفاق استفزاز رونالدو في الملعب، بالهتاف لغريمه التاريخي ليونيل ميسي، والذي توج الاثنين بجائزة الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه.

وواجه رونالدو الهتاف برد فعل مثير بدأ بالضحك مرورا بمطالبتهم بالصمت وأخيرا بالهدوء.

والتحق النصر بذلك بكل من الهلال والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي والخليج، في دور ربع النهائي، فيما فجر أبها أكبر المفاجآت بإخراج الأهلي.

يذكر أن قرعة ربع نهائي كأس الملك بكرة القدم ستقام غدا الخميس.

لمشاهدة الفيديو: https://twitter.com/M10GOAT/status/1719396691223200184