رسمياً.. السعودية تستضيف "كأس العالم 2034"

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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "كندا والمكسيك والولايات المتحدة سينظمون أعظم عرض على وجه الأرض في 2026 بأميركا الشمالية".

وأضاف: "النسخة التالية ستقام في المغرب بإفريقيا، بالإضافة إلى البرتغال وإسبانيا في أوروبا، على أن تقام 3 مباريات احتفالية في أميركا الجنوبية بالأرجنتين، باراغواي وأوروغواي عام 2030".

وأكمل: "وفي آسيا، ستنظم السعودية نسخة 2034، لتقام الثلاث نسخ المقبلة في 5 قارات عبر 10 دول ستحتضن مباريات البطولة، ما يجعل كرة القدم عالمية حقا".

وكانت وكالة "بلومبرغ" أفادت صباح اليوم بأن المملكة العربية السعودية على وشك استضافة كأس العالم 2034.

ويأتي ذلك بعدما قررت أستراليا، التي بدا أنها المنافس المحتمل الوحيد للسعودية، عدم التقدم بطلب لاستضافة البطولة.