السعودية تقترب من أن تصبح الدولة العربية الثالثة التي تستضيف المونديال

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خطت السعودية خطوة إضافية نحو حصولها على شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، بعد أن قررت أستراليا الثلاثاء عدم تقديم ملف ترشحها.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن الشهر الماضي إرسال خطاب طلب ترشح المملكة الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلنت إندونيسيا مؤخرا رغبتها بتنظيم مشترك مع أستراليا لكأس العالم 2034، لكن الاتحاد الأسترالي أصدر بيانا رسميا اليوم أكد خلاله عدم ترشحه لتنظيم الحدث.وأوضح البيان أن القرار اتخذ بعد إجراء تقييم شامل للفكرة، مشيرا إلى أن الاتحاد يود التركيز على استضافة أحداث أخرى مثل كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للأندية 2029.

إعلان أستراليا عدم ترشحها لاستضافة مونديال 2034 يجعل السعودية وحيدة في السباق، وهو ما يحسم فوزها بالتنظيم عمليا، إلا إن تقدمت دولة أخرى من آسيا بطلب الترشح وهو أمر يبدو مستبعدا تماما.

وفي وقت سابق من العام الحالي، تأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.

يذكر أن قطر كانت أول دولة عربية تستضيف نهائيات المسابقة الأعرق في العالم 2022، فيما تم اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، لتكون المغرب ثاني دولة عربية تحظى بشرف الاستضافة.