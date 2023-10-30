رماية: راي باسيل بطلة آسيا وتتأهل الى اولمبياد باريس-2024

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تأهلت الرامية الدولية راي باسيل الى دورة الألعاب الاولمبية الصيفية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس عام 2024 بعدما أحرزت الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للرماية من الحفرة الأولمبية (فئة التراب) التي اقيمت في كوريا الجنوبية.ونجحت باسيل في الحلول بالمركز الاول في ارفع مسابقة قارية ضامنة المشاركة في الاولمبياد المقبل وهي مشاركتها الرابعة على التوالي في الأولمبياد بعد لندن(2012) وريو دي جينيرو(2016) وطوكيو(2020).وستسعى باسيل، المولودة عام 1988، الى تحقيق ميدالية لبنان(آخر ميدالية أحرزها لبنان كانت عام 1980 في اولمبياد موسكو بواسطة لاعب المصارعة الراحل حسن بشارة) طال انتظارها في الاولمبياد المقبل .

وفور ضمان تأهلها، اتصل رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الدكتور بيار جلخ بالرامية باسيل مهنئاً باحرازها لقب بطولة آسيا وبتأهلها الى اولمبياد باريس-24 20 باسمه وباسم العائلة الرياضية وعائلة الرماية اللبنانية وهو فخر لوطن الأرز للرامية التي رفعت العلم اللبناني في كافة اصقاع الدنيا.

وفي السيرة الشخصية لباسيل عشرات الألقاب المحلية والعربية والقارية والدولية منذ دخولها عالم الرماية منذ نحو عقدين وكانت في سن ال15 من عمرها بدعم من والدها جاك الذي ادخلها الى عالم الرماية مع العلم ان جاك باسيل مارس هواية الرماية وبرع فيها وكان لاعباً مميزأ في الكرة الطائرة في القرن الفائت وفي مركز المهاجم بالتحديد.