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مقررات الاتحاد اللبناني للاسكواش: بطولة لبنان قريباُ..وتشكيل منتخبي الرجال والسيدات

30
OCTOBER
2023
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اجتمعت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للاسكواش بحضور كافة أعضائها برئاسة رئيس الاتحاد مروان الحكيم وبحضور أعضاء اللجنة الفنية في مقر الاتحاد في بيروت . وتم التداول بالنشاطات التي أقيمت خلال هذه السنة و تقييمها و التي كانت تنظّم شهريا بهدف تفعيل رياضة الاسكواش في كافة المناطق اللبنانية . و تحدث الحكيم وقال" على الرغم من  الصعوبات التي تعصف بلبنان ، استطعنا المثابرة في النشاطات و في مطلع السنة القادمة سوف نعاود التواصل مع الخارج في مجال الاسكواش لعودة لبنان إلى الخريطة الرياضية للاسكواش العربية و العالمية". كما تحدث امين عام الاتحاد  الكابتن روي دي فرّو عن القوانين و الأنظمة الخاصة لرياضة الاسكواش بعد ادراجها في الألعاب الأولمبية ٢٨ 20 في لوس أنجلوس(الولايات المتحدة)  و الخطوات التي يجب العمل عليها لإيصال لاعبين لبنانيين إلى الألعاب الأولمبية بعد خمس سنوات .
 
على الصعيد الفني، طرح عضو الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية الكابتن ظافر كبارة آلية العمل المزمع اطلاقها في مطلع العام المقبل وهي تشكيل فريق من نخبة اللاعبين لفئة الرجال والسيدات يخضعون لتمارين أسبوعية تحت إشراف اللجنة الفنية بهدف تشكيل منتخب من افضل اللاعبين واللاعبات . وتم التوافق على اقامة بطولة لبنان لهذا العام في نهاية شهر تشرين الثاني على أن تنتهي  قبل تاريخ ١٠ كانون الأول المقبل وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها  لاحقاً.
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