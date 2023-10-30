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هالاند يقود مان سيتي لحسم ديربي مانشستر

30
OCTOBER
2023
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سجل إرلينغ هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد، في قمة محتدمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.
 
ويحتل فريق المدرب بيب غوارديولا الفائز بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بعد عشر مباريات بفارق نقطتين فقط خلف توتنهام المتصدر.
 
وبعدما تكبد أول خسارة في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، يتجمد رصيد مان يونايتد عند 15 نقطة في المركز الثامن.
 
وأحرز هالاند الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 26 عندما أظهر حكم الفيديو المساعد ارتكاب راسموس هيولوند مخالفة ضد رودري. وبهدوء وضع اللاعب النرويجي الكرة في الشباك.
 
وهيمن سيتي على مجريات الأمور في الشوط الثاني وأحرز هالاند الهدف الثاني بعد الاستراحة بفترة وجيزة عندما استغل عرضية من برناردو سيلفا حولها برأسه إلى داخل الشباك محرزا هدفه 11 في الدوري هذا الموسم متساويا مع إجمالي أهداف يونايتد.
 
وسجل فيل فودين الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 80 عندما تصدى الحارس أندريه أونانا لتسديدة من رودري لتتجه الكرة إلى هالاند الذي لعب عرضية منخفضة إلى فودين الذي وضعها في الشباك مادفع العديد من جماهير يونايتد لمغادرة الملعب مبكرا.
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