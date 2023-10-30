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سبع ميداليات ملوّنة للبنان باليوم الثالث من البطولة العربية للسباحة

30
OCTOBER
2023
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أضاف لبنان سبع ميداليات ملونّة(2 ذهب و3 فضة و2 برونز)  الى رصيده في اليوم الثالث من البطولة العربية السادسة بالسباحة التي تستضيفها العاصمة الاماراتية ابو ظبي.كما سجّل  سباحو وطن الأرز ثلاثة ارقام قياسية محلية جديدة .ففي اليوم الثالث واصل سباحو وسباحات لبنان تألقهم واحرزوا الميداليات كالتالي:
 
-ماري خوري: المركز الثالث في سباق الـ ٥٠ متر حرة مسجلة   27.08 ثانية .
 
 - سيمون دويهي: المركز الثاني في سباق ال  ٥٠ متر حرة مسجلاً ٢٣.٥٤ ثانية . 
 
-تالين مراد: المركز الاول في سباق ال ٢٠٠ متر ظهر مسجلة  ٢.٢٢.٥٢دقيقة  (رقم قياسي جديد - السابق ٢.٢٣.٥٠ د للسبّاحة نفسها).
 
- احمد صفيا: المركز الاول في سباق الـ ٢٠٠ متر ظهر  مسجلاً ً٢.٠٥.٩٢ دقيقة. (رقم قياسي جديد –الرقم السابق ٢.٠٩.٥٠ د للسبّاح نفسه ).
-الكسندر يونس: المركز الثالث في سباق  ٢٠٠ متر فراشة برقم مقداره  ٢.٠٧.٨٩د.
 
- لانا حجازي:المركز الثاني في سباق  ١٥٠٠ متر حرة مسجلة  ١٧.٤٧.٩١ دقيقة (رقم قياسي جديد السابق ١٨.٠٠.٦٣ د للسبّاحة سيمون كبارة).
- البدل ٤٠٠ متر متنوع مختلط :المركز الثاني للفريق المؤلف من احمد صفيا ولين الحاج وسيمون كباره وسيمون الدويهي برقم قدره  ٤.٠٦.٥٨د .وخلال سباق التتابع تم تسجيل رقم قياسي جديد مقداره   ٥٧.٥٦ ثانية  للسباح احمد صفيا في مسابقة ١٠٠م ظهر الرقم السابق ٥٧.٧٣ ثانية  للسباح رامي غزيري.
 
وكان لبنان حصد 7 ميداليات ملونة في اليوم الاول و10 ميداليات ملونة في اليوم الثاني.
 
واوضح رئيس البعثة اللبنانية فريد ابي رعد(امين عام الاتحاد) انه فخور بما تحققه البعثة اللبنانية في الاستحقاق العربي الكبير ومضيفاً ان رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور طوني نصار يواكب اخبار البعثة على مدار الساعة وطلب اليه نقل تحياته وتهنئته ،باسمه وباسم عائلة السباحة في لبنان،  الى افراد البعثة على النتائج المميّزة وغزارة الميداليات المحققة في البطولة العربية.
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