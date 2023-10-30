بالفيديو: أحداث دامية تتسبب بإلغاء مباراة في الدوري الفرنسي

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تقرر إلغاء مواجهة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة في طريقها لملعب فيلودروم.

وأظهرت لقطات بثتها محطة (سكاي إيطاليا) الأضرار التي لحقت بنوافذ الحافلة ومساعدين اثنين يرشدان المدرب فابيو غروس إلى داخل الاستاد، وكان المدرب يغطي وجهه بيديه الملطختين بالدماء.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن غروس تعرض بجروح في الوجه وفروة الرأس.

وقال جون تيكستور رئيس ليون لمنصة (برايم فيديو) "لا يمكنه إجراء محادثة. هناك شظايا من الزجاج في وجهه. أنا غاضب جدا جدا، كان لاعبونا ومدربنا مستعدين لمواجهة الليلة والجماهير أرادت أن تشاهد المباراة".

وطلب المنظمون من الجماهير مغادرة الملعب بهدوء، وفقما ذكرت "رويترز".

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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الحكم فرانسوا ليتكسييه قوله: "بعد إصابة عناصر ليون وآخذين في الاعتبار رأي النادي، الذي لم يرغب في بدء المباراة، والبروتوكول المعمول به، تقرر عدم إقامة المباراة".