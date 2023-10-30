الكرة الذهبية.. ميسي نحو "الثامنة" والبعض يعتبرها فضيحة

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في حفلها السنوي المعتاد، ستقدم مجلة "فرانس فوتبول" جائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين، لأفضل لاعب خلال الموسم المنصرم 2022-2023.

وتشير التقارير، إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو الذي سيظفر بالكرة الذهبية، للمرة الثامنة في تاريخه، في رقم قياسي غير مسبوق.

أما المرشح الأبرز لمزاحمة ميسي، فهو الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند، الذي تألق الموسم الماضي وقاد فريقه مانشستر سيتي لثلاثية تاريخية، وهي لقبي الدوري والكأس الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.

وبدرجة أقل، هناك منافسة على الجائزة من الفرنسي كيليان مبابي، الذي كان من أبرز لاعبي مونديال 2022 مع منتخب فرنسا، وخسر النهائي بصعوبة أمام الأرجنتين، وكذلك نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، الذي تألق مع مانشستر سيتي خلال مسيرة "الثلاثية".

فضيحة

ووصف أسطورة الدوري الإنجليزي السابق، الفرنسي تيري هنري، فوز ميسي بالجائزة بالـ"فضيحة"، بسبب إنجاز نجوم مانشستر سيتي.

وقال هنري: "أتفهم أن فوز ميسي بكأس العالم هو أمر هائل، لكن التركيز يجب أن ينصب على فريق فاز بالثلاثية، وما قدمه هالاند لهذا الإنجاز بأرقامه القياسية. إنه يستحق الكرة الذهبية. إذا لم يحصل عليها هالاند، فهذه فضيحة".

موعد الحفل

الحفل سيقام في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، في الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي، مساء الاثنين.

قائمة المرشحين

في سبتمبر الماضي، كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب للموسم الماضي.

القائمة ضمت كما كان متوقعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

أما أبرز اللاعبين الذي تواجدوا في القائمة فهم لاعب ليفربول المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني سابقا والاتحاد السعودي حاليا.

وتواجد في القائمة أيضا لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين وبيرناردو سيلفا، وكذلك النجم الإنجليزي الصاعد جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد حاليا، وكان الغائب الأبرز عن القائمة هو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.