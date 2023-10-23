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تايكواندو: ميدالية برونزية للاعبة ايلودي حجار من نادي المون لاسال في دورة قطر المفتوحة

23
OCTOBER
2023
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أحرزت اللاعبة ايلودي حجار(نادي المون لاسال) ميدالية برونزية في دورة قطر الدولية المفتوحة بالتايكوندو المقامة في الدوحة والتي يشارك فيها 809 لاعب ولاعبة من جميع انحاء العالم.
 
ونجحت ايلودي،المولودة عام 2008 والتي شاركت في منافسات وزن تحت ال52 كلغ وفي الفئة العمرية مواليد 2006 و2007 و2008 ،في اهداء ناديها ولبنان ميدالية في هذه المسابقة الدولية الكبيرة.
 
يشار الى ان زويه حجار،المولودة عام 2006 والتي احرزت ميدالية برونزية في بطولة آسيا عام 2019 ، وهي الشقيقة الكبرى لأيلودي شاركت في البطولة عينها في وزن تحت ال49 كلغ .
 
وتأتي الميدالية البرونزية لنادي المون لاسال في سياق النتائج المميّزة التي تحققها رياضة التايكواندو اللبنانية خارجياً برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية.
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