تعرف على قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم

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كشف موقع "ترانسفير ماركت"، عن الترتيب الجديد لأعلى اللاعبين قيمة تسويقية في العالم مع بداية موسم 2023-2024.

وتشارك الثنائي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وإرلينغ هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في المرتبة الأولى بقيمة تسويقية وصلت إلى 180 مليون يورو.

وسبق أن حصل هالاند على جائزة أفضل لاعب كرة قدم لهذا العام، وحقق النرويجي الموسم الماضي ثلاثية مع مانشستر سيتي، حيث فاز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم ثنائي ريال مدريد، لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى قائمة أغلى 3 لاعبين في العالم بعد أن بلغت قيمتهما 150 مليون يورو.

في حين احتل المرتبة الخامسة زميله الجديد في الفريق الملكي، الإنجليزي جود بيلنغهام، بقيمة 120 مليون يورو، وهي المرتبة التي يشترك فيها مع زميله في منتخب "الأسود الثلاثة" بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، والمهاجم النيجيري لنادي نابولي فيكتور أوسيمين.

وفي المرتبة الخامسة جاء الإنجليزي بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، والمهاجم النيجيري لاعب نابولي فيكتور أوسيمين بقيمة سوقية وصلت 120 مليون يورو.

وفي ما يتعلق ببقية الأسماء في هذا الترتيب، جاء لاعب بايرن ميونخ الألماني جمال موسيالا سابعا بقيمة 110 ملايين يورو، وهي أيضا نفس القيمة التسويقية لنجم السيتي فيل فودن، ونجم بايرن ميونخ الجديد هاري كين.

وتتغير القيمة التسويقية لنجوم كرة القدم في العالم، بالنظر إلى المردود الذي يقدمونه خلال كامل العام، وعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة التي يحرزونها، علاوة على عدد الألقاب التي توجوا بها.