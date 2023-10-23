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عرض صورة لهتلر على الشاشة قبل مباراة كرة قدم أمريكية

23
OCTOBER
2023
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 تم عرض صورة للزعيم النازي أدولف هتلر على شاشة أحد الملاعب بالولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".
 
وحدثت الواقعة قبل مباراة كرة قدم أمريكية بين فريق ميتشيغان ستيت سبارتانز وميتشيغان ولفرينز ضمن منافسات الرابطة الوطنية لألعاب القوى الجماعية (NCAA)، السبت الماضي.
 
وتمت دعوة الحاضرين للمشاركة في اختبار حيث كان عليهم تخمين البلد الذي ولد فيه الشخص الذي يظهر على الشاشة.
 
وأوقفت جامعة ولاية ميشيغان أحد موظفيها عن العمل واعتذرت عن عرض الصورة.
 
وقال مات لارسون المدير الرياضي لولاية ميشيغان في بيان: "نأسف بشدة لعرضه لأنه لا يعكس قيمنا".
 
وأضاف لارسون أن الجامعة ستتوقف عن استخدام المصدر الذي جاءت منه الصورة وستنفذ إجراءات فحص أقوى لجميع محتويات لوحة الفيديو من الآن فصاعدا.
 
وانتهت المباراة بنتيجة 49:0 لصالح فريق ميتشيغان ولفرينز.
 
وجاء ذلك وسط توترات متصاعدة في العديد من الجامعات الأمريكية إثر الأحداث  بين إسرائيل وغزة وسط مخاوف من تزايد "معاداة السامية وكراهية الإسلام".
روسيا اليوم
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