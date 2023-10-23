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نجمان عالميان على طاولة الهلال السعودي لتعويض نيمار

23
OCTOBER
2023
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كشفت صحيفة "الرياض" السعودية، أن مسؤولي نادي الهلال، يرغبون في التعاقد مع نجم عالمي لتعويض البرازيلي نيمار الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
 
ونقلت "الرياض" عن مصادرها الخاصة، أن إدارة نادي الهلال تفكر بشكل جدي في تعويض نيمار الذي ستطول مدة غيابه، بالنجم العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي أو المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
 
وأكدت الصحيفة أن إدارة الهلال ستعاود المفاوضات مع "البرغوث" الأرجنتيني من جديد بالتنسيق مع الجهات المعنية وسيتم تقديم عرض جديد له حتى ولو عن طريق الإعارة للمدة التي يوافق عليها هو وناديه الأمريكي إنتر ميامي.
 
وأفادت نفس المصادر لـ"الرياض"، بأن اسم النجم الفرنسي مبابي مطروح هو الآخر على طاولة "الزعيم" الذي يخوض هذا الموسم عدة منافسات محلية وقارية منها كأس دوري أبطال آسيا، ودوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.
 
وكان الهلال حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة التعاقد مع ميسي الذي فضل التوقيع مع إنتر ميامي ومبابي الذي قرر الاستمرار مع باريس سان جيرمان قبل التوجه إلى خيار نيمار.
روسيا اليوم
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