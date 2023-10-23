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مانشستر سيتي يستعيد صدارة البريميرليغ بفوزه على برايتون

23
OCTOBER
2023
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عاد مانشستر سيتي إلى طريق الانتصارات بفوزه 2-1 على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، بفضل هدفي الشوط الأول عن طريق جوليان ألفاريز وإرلينغ هالاند.
 
وبعد هزيمتين متتاليتين في الدوري، كان سيتي في طريقه نحو الفوز، لكن هدف أنسو فاتي في الدقيقة 73 لصالح برايتون هدد بتحويل الأجواء في نهاية المباراة نحو حالة من القلق على ملعب الاتحاد.
 
وافتتح ألفاريز التسجيل في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية بعد جهد رائع من جيريمي دوكو.
 
ومع عودة لاعب الوسط المؤثر رودري من الإيقاف، سيطر مانشستر سيتي على الشوط الأول واستغل هالاند بعض الأداء الضعيف لبرايتون ليسجل الهدف الثاني للسيتي بعد 19 دقيقة.
 
وكان ينبغي على سيتي أن يضيف المزيد إلى حصيلة أهدافه في اللقاء، لكن برايتون حول دفة الأمور عندما سجل فاتي هدفا وأنهى أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين بعد أن حصل مانويل أكانجي على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وأعاد الفوز سيتي حامل اللقب إلى صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة من 9 مباريات.
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