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نصار سحب ترشيحه من انتخابات نادي الحكمة الرياضي

20
OCTOBER
2023
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صدر عن الامين العام لنادي الحكمة الرياضي إيلي نصار، البيان الآتي:
"لم يكن ترشحي الى انتخابات نادي الحكمة الرياضي - بيروت المقررة في 21 تشرين الاول الجاري من باب العرقلة او "الحرتقة" كما ظن البعض او أشاعوا، انما كان كما دائما للاطمئنان على مستقبل النادي على المدى القصير.
وبعد حصولي على الضمانات الخطية من أن امور النادي ستبقى على الطريق الصحيح الذي ارساه النهج المؤسساتي للجنة الإدارية برئاسة الرئيس ايلي يحشوشي وفريق عمله، وبعدما وعد الرئيس العتيد المحامي راغب حداد بدفع رواتب لاعبي فريق كرة القدم في خلال 48 ساعة كحد اقصى وعدم التفريق في معاملة فرق النادي ماديا ومعنويا، اودعت كتاب سحب ترشحي لدى الرئيس يحشوشي.
وفي المناسبة، لا بد من توجيه الشكر الكبير الى النائب جورج عدوان على الجهود الكبيرة التي قام بها في الاسابيع الماضية من اجل ديمومة نادي الحكمة واستمراريته.
وفي النهاية، لا بد من توجيه التحية الى كل رفاقي ورفيقاتي في اللجنة الادارية التي قدمت طيلة4 سنوات، ما لم ولن يقدمه احد للنادي، والى اعضاء اللجان المختلفة فردا فردا الذين اعادوا بعملهم التطوعي البريق الى النادي الاخضر.

أما رابطة الجمهور التي حولت جمهور الحكمة الى مثال يحتذى في كل العالم فألف تحية.
سأبقى مع نادي الحكمة ظالما كان او مظلوما، مراقبا وناقدا ومنتقدا، والأهم حارسا من حراس التاريخ الرياضي العريق الذي لن يزول مهما كانت الظروف".

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