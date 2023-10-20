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تطور جديد في صفقة بيع مانشستر يونايتد

20
OCTOBER
2023
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لا زالت صفقة شراء السير جيم راتكليف، بعض أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، معلقة حتى الآن.
 
وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق بأن راتكليف رجل الأعمال البريطاني، اتفق على شراء 25% من أسهم النادي، المملوك لعائلة غليزر.
 
لكن صحيفة "ديلي ميل"، أفادت بأن الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار جنيه إسترليني، لن تكتمل قبل نهاية العام الحالي، مما يعني حتمية الانتظار حتى يناير 2024 على الأقل.
 
وكان من المفترض أن تحصل الصفقة على الضوء الأخضر خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس.
 
ومع ذلك، لا زال المحامون يعملون على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الصفقة المعقدة، حيث أشارت بعض المصادر إلى احتمالية الاتفاق بشكل نهائي بعد عدة أسابيع. 
 
في الوقت ذاته، أفادت مصادر مقربة من الشيخ جاسم بن حمد، بصعوبة عودة رجل الأعمال القطري إلى طاولة المفاوضات بعد انسحابه مؤخرا.
روسيا اليوم
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