أضعاف ما يحصل عليه ألبا وبوسكيتس.. الكشف عن راتب ميسي مع إنتر ميامي

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اتضح أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأمريكي على الإطلاق، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن رابطة لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وانتقل ميسي إلى الولايات المتحدة في صيف 2023، ليحصل على راتب أساسي قدره 12 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 20.4 مليون دولار كتعويض مضمون.

وأكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن ميسي يحصل على أموال من صفقته مع شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، وحصة من الإيرادات من خدمة بث الدوري الأمريكي الرقمية، أي أن إجمالي أرباح ميسي سنويا في إنتر ميامي يمكن أن يتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار.

الأرباح السنوية مع إنتر ميامي أعلى بمراحل من أرباح زميليه السابقين في برشلونة والحاليين في فريق ولاية فلوريدا، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

إذ يحصل بوسكيتس على 1.5 مليون دولار كراتب أساسي و1.77 مليون دولار من التعويضات المضمونة، بينما يحصل ألبا على مليون دولار في صورة راتب أساسي و1.25 مليون دولار كتعويضات.