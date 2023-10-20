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الاتحاد الأوروبي يعلّق كل مبارياته بإسرائيل "حتى إشعار آخر"

20
OCTOBER
2023
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس تعليق إقامة أي مباراة ينظّمها في إسرائيل "حتى إشعار آخر"، على خلفية الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.
 
وأوضح "ويفا" في بيان أنه "بعد تقييم شامل للوضع الحالي للسلامة والأمن في أنحاء إسرائيل، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم إقامة أي مباريات تنافسية لويفا في إسرائيل حتى إشعار آخر".
 
 
ودعا يويفا الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأنديته المشاركة في المسابقات الأوروبية، على غرار مكابي حيفا ومكابي تل أبيب، إلى "اقتراح ملاعب أخرى (...) خارج إسرائيل لمبارياتهم البيتية، طالما أن هذا القرار لا يزال ساري المفعول".
 
وقد أُجّلت بالفعل مباراة ضمن "يوروبا ليغ" في المجموعة الثامنة بين فياريال الإسباني ومكابي حيفا التي كانت مقررة الخميس، إلى السادس من ديسمبر، وكذلك مباراة في "كونفرنس ليغ" بين مكابي تل أبيب وزوريا لوهانسك الأوكراني المقررة في الموعد نفسه حتى 25 نوفمبر.
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