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جماهير الهلال السعودي تتعرض لصدمة بعد الكشف عن طبيعة إصابة نيمار

19
OCTOBER
2023
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تعرضت جماهير نادي الهلال السعودي، لصدمة مساء اليوم الأربعاء، بعد تأكد إصابة نجم فريقها الدولي البرازيلي نيمار، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.
 
وقال نادي الهلال في بيان نشره على حسابه في موقع "إكس": "أوضحت الفحوص الطبية تعرض لاعبنا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقا".
 
ولم يكشف نادي الهلال عن مدة غياب نجمه البرازيلي عن الملاعب لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن المدة ستكون طويلة.
 
وتعرض نيمار المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان، لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي جمعت فجر اليوم بين البرازيل وأوروغواي، بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس.
 
وكان نيمار البالغ عمره 31 عاما، عاد مؤخرا للملاعب بعد إصابة في الكاحل أبعدته لنحو سبعة أشهر.
روسيا اليوم
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