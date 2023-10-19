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نيس الفرنسي يوقف نجم منتخب الجزائر بسبب "معاداة السامية"

19
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2023
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أعلن نيس الفرنسي، الأربعاء، إيقاف لاعبه الجزائري يوسف عطال بسبب مزاعم حول منشور معاد للسامية.
 
وجاء في بيان نشره نيس الفرنسي على موقعه الرسمي: 
 
بمجرد عودته من المنتخب الجزائري، حيث كان متواجدا منذ 9 أكتوبر، اجتمع مسؤولو نيس وتحدثوا مع يوسف عطال.
 
يدرك الفريق أن اللاعب اعترف بخطئه من خلال سحب المنشور بسرعة وتقديم اعتذراه.
 
مع ذلك، ونظرا لطبيعة المنشور وخطورته، اتخذ النادي قرارا باتخاذ أول العقوبات التأديبية على الفور ضد اللاعب، قبل تلك التي يمكن أن تقررها السلطات الرياضية والقضائية.
 
على هذا النحو، قرر النادي إيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر.
 
نود التأكيد على أن سمعة "OGC Nice" ناتجة عن سلوك جميع موظفيها الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة.
 
نيس تذكر بالتزامها الراسخ بأن يسود السلام على كافة الاعتبارات الأخرى.
 
تويتر .. والتغريد خارج السرب
 
وكان المدعي العام في نيس أعلن، الإثنين، فتح تحقيق أولي بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" ضد عطال.
 
وقال المدعي العام في بيان صحفي مقتضب إن التحقيق الذي فتح أيضا بتهمة "التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين" أوكل إلى الشرطة القضائية في نيس.
 
وجاء منشور اللاعب الجزائري في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وحركة حماس.
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