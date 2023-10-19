القضاء يوجه تهمة لرئيس برشلونة بدوره في "الفضيحة التحكيمية"

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أعلن القضاء الإسباني، الأربعاء، أنه تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الحالي لنادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، جوان لابورتا في الفضيحة التحكيمية المتورط فيها النادي الكتالوني.

وسبق للقضاء الاسباني أن وجه التهمة في هذه الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول التحكيمي السابق، وابنه.

تتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

أركان "الفضيحة المزعومة"

وفقا للادعاء الذي فتح القضية عام 2022، دفع النادي الكتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.

حسب برشلونة الذي نفى آنذاك حدوث أي مخالفات، حصلت شركة "داسنيل 95" التي يملكها نغريرا، على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم، لكن القضاء الإسباني يعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد حكام اللعبة.

رئيس برشلونة جوان لابورتا قال في مارس الماضي: "لم يشتر برشلونة يوما الحكام، ولم تكن لديه نية الشراء، فلتكن الأمور واضحة".