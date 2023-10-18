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أبدى نجم منتخب الجزائر رياض محرز، عدم رضاه عن التعادل الذي حققه "الخضر" في مباراتهم الودية ضد مصر (1-1) أمس الاثنين، مؤكدا أنه محبط بعض الشيء لا سيما أن المنافس كان منقوص العدد.

فرغم خوض المنتخب المصري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد الظهير الأيمن محمد هاني، تمكن "الفراعنة" من التقدم بهدف لحمدي فتحي في الدقيقة 62، قبل أن يستدرك إسلام سليماني الأمر بتحقيق التعادل للجزائر في الدقيقة الخامسة من ضمن الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقال محرز بعد المباراة في تصريحات أبرزتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "أنا محبط بعض الشيء بسبب نتيجة التعادل رغم أننا لعبنا أمام خصم بـ10 لاعبين، لكننا لم نلق الحلول معظم المباراة، رغم إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة".

وأضاف قائد المنتخب الجزائري: "في النهاية هو لقاء ودي مع منتخب مصر.. الأهم الآن لدينا مباراتان في نوفمبر المقبل بتصفيات كأس العالم 2026، ويجب التحضير والتركيز لهما بشكل جيد، لم نفقد أي شيء".

وأثنى محرز على قدرات زميله إسلام سليماني الهجومية وقال: "إسلام سليماني مهاجم كبير وبرهن على ذلك في جميع المباريات، وأكد أنه المهاجم القوي لذلك يجب أن نشكره وندعمه على حضوره وتسجيله هدف التعادل".

كما تحدث محرز أيضا عن بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل: "نسعى للعب تصفيات مباريات المونديال بشكل جيد بعدها سنخوض منافسات كأس أمم إفريقيا. مجموعتنا ليست صعبة وليست سهلة لذلك يجب الحذر جيدا".