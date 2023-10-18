living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محرز يصف تعادل منتخب الجزائر مع مصر بـ"المحبط"

18
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أبدى نجم منتخب الجزائر رياض محرز، عدم رضاه عن التعادل الذي حققه "الخضر" في مباراتهم الودية ضد مصر (1-1) أمس الاثنين، مؤكدا أنه محبط بعض الشيء لا سيما أن المنافس كان منقوص العدد.
 
فرغم خوض المنتخب المصري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد الظهير الأيمن محمد هاني، تمكن "الفراعنة" من التقدم بهدف لحمدي فتحي في الدقيقة 62، قبل أن يستدرك إسلام سليماني الأمر بتحقيق التعادل للجزائر في الدقيقة الخامسة من ضمن الوقت المحتسب بدلا من الضائع.  
 
وقال محرز بعد المباراة في تصريحات أبرزتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "أنا محبط بعض الشيء بسبب نتيجة التعادل رغم أننا لعبنا أمام خصم بـ10 لاعبين، لكننا لم نلق الحلول معظم المباراة، رغم إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة".
 
وأضاف قائد المنتخب الجزائري: "في النهاية هو لقاء ودي مع منتخب مصر.. الأهم الآن لدينا مباراتان في نوفمبر المقبل بتصفيات كأس العالم 2026، ويجب التحضير والتركيز لهما بشكل جيد، لم نفقد أي شيء".
 
وأثنى محرز على قدرات زميله إسلام سليماني الهجومية وقال: "إسلام سليماني مهاجم كبير وبرهن على ذلك في جميع المباريات، وأكد أنه المهاجم القوي لذلك يجب أن نشكره وندعمه على حضوره وتسجيله هدف التعادل".
 
كما تحدث محرز أيضا عن بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل: "نسعى للعب تصفيات مباريات المونديال بشكل جيد بعدها سنخوض منافسات كأس أمم إفريقيا. مجموعتنا ليست صعبة وليست سهلة لذلك يجب الحذر جيدا".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   