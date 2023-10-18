الجمعية العمومية لاتحاد التزلج والبياتلون صادقت بالاجماع على البيانين الاداري والمالي

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صادقت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون على البيانين الاداري والمالي لموسم 2022-2023 خلال الاجتماع السنوي العادي الذي عقدته في احدى قاعات "كازينو لبنان".وحضر مندوبو 27 ناد من اصل 28 يشكلون الجمعية العمومية (4 اندية لا يحق لها التصويت) وجميع اعضاء اللجنة الادارية ال11 .بداية النشيد الوطني اللبناني ليعلن رئيس الاتحاد فريدي كيروز عن تأمّن النصاب القانوني واعتبار الجلسة قانونية.والقى كيروز كلمة رحبّ فيها بالحاضرين متمنياً أن تزول الأزمة التي تمر بها المنطقة ولبنان ووجّه الشكر الى الأندية وعائلة اللعبة على جهودها في موسم 2022-2023 في سبيل تطوير اللعبة بالتعاون مع اللجنة الادارية .كما وجّه الشكر الى مسؤولي محطات التزلج ومدارس التزلج لمساهمتهم الفاعلة في تنمية رياضة التزلج وخاصة عبر صقل الجيل الواعد أمل المستقبل.وتحدث عن موسم 2022-2023 حيث انطلق الموسم متأخراً لكن الاتحاد نجح في تنفيذ روزنامته .وتمنى كيروز ان يكون موسم 2023-2024 ناجحاً على كل الأصعدة.ثم تطرّق الى عدد من الأمور منها حض الأندية على زيادة عدد المتزلجين في التزلج الألبي بعكس عدد متزلجي الكروس كاونتري حيث العدد كبير وفي تزايد مستمر.ودعا الأندية الى التعاون من اجل معالجة هذا الموضوع وهي" مسؤوليتنا جميعاً".

وكشف كيروز عن ضم رياضة البياتلون الى الاتحاد اللبناني للتزلج الذي باتت تسميته "الاتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون"(وسط تصفيق الحاضرين) مضيفاً انه بات للاتحاد شبكة علاقات دولية واسعة كاشفاً عن مساعدة عينية من الصين الى الاتحاد اللبناني بقيمة مائة الف دولار بمسعى من نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب أمين عام الاتحاد اللبناني يوسف شامل خليل .كما وجّه الشكر الى عصام مبارك لتقديمه مساعدة عينية للاتحاد ومشيراً الى ان هنالك نيّة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحادين السويسري والفرنسي على غرار البروتوكول الموقّع مع النمسا سابقاً وداعياً الى تفعيل نشاط الأندية ".وذكر ان الاتحاد سيولي رياضة البياتلون اهمية كبيرة في موسم 2023-2024 وسيعمل الى تأهل اللاعبين للمشاركة في مسابقة البياتلون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لاحقاً.

ثم تلا نائب أمين عام الاتحاد يوسف شامل خليل محضر الجلسة السابقة وجرى اقراره بالاجماع .كما تلا خليل البيان الاداري الشامل والمفصّل وجرى اقراره بالاجماع ايضاً بعد مناقشته.بدوره، تلا أمين الصندوق ريمون سكر(عضو اللجنة الأولمبية) البيان المالي المفند بالأرقام الدقيقة والواضحة موضحاً ان "الاتحاد يعيش استقراراً مالياً بفضل السياسة المالية الحكيمة التي تتبعها اللجنة الادارية للاتحاد" ثم جرى التصديق على البيان المالي بالاجماع ايضاً بعد مناقشته وبالتالي تمّت تبرئة ذمّة اللجنة الادارية.كما جرى اقرار روزنامة نشاطات موسم 2023-2024 والموازنة المرتقبة للموسم المقبل .ثم ناقش الحاضرون العديد من المواضيع الادارية والفنية المتعلقة بالاتحاد.