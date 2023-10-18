تصفيات "يورو 2024".. إنجلترا تثأر من إيطاليا وتبلغ النهائيات بثنائية لـ كين

A + A -

ثأرت إنجلترا من إيطاليا في أول مواجهة بينهما على ملعب "ويمبلي" منذ نهائي نسخة "2020"، لتبلغ نهائيات كأس أوروبا 2024 بالفوز على ضيفتها 3-1 في الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة.

صحيح أن المنتخبين تواجها ثلاث مرات منذ نهائي كأس أوروبا الأخيرة في صيف 2021 حين خسر الإنجليز بركلات الترجيح وحرموا من اللقب الكبير الأول منذ مونديال 1966، لكنها المرة الأولى التي تحل فيها إيطاليا ضيفة على "ويمبلي" منذ تلك المباراة التي انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وجدد رجال المدرب غاريث ساوثغيت فوزهم على "أتزوري" الذي خسر ذهابا على أرضه 1-2 في مارس بقيادة مدربه السابق روبرتو مانشيني، رافعين رصيدهم إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بعدما كانوا بحاجة فقط إلى التعادل لضمان بطاقتهم إلى النهائيات.

وسجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من هاري كين "هدفين" في الدقيقتين 32 (من ركلة جزاء) و77، وماركوس راشفورد (57)، فيما أحرز جيانلوكا سكاماكا هدف إيطاليا الوحيد (15).

وعزز المنتخب الإنجليزي صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 3 نقاط أمام المنتخب الأوكراني الذي خاض 7 مباريات، فيما يحتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ولحقت إنجلترا إلى النهائيات بالنمسا وبلجيكا (المجموعة السادسة)، إسبانيا واسكتلندا (الأولى)، تركيا (الرابعة)، فرنسا (الثانية)، البرتغال (العاشرة) إلى جانب ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.

وتبقى فرصة التأهل المباشر وتعويض خيبة الغياب عن مونديال قطر 2022 في أيدي إيطاليا، إذ تلعب في الجولة قبل الأخيرة المقررة في 17 نوفمبر المقبل على أرضها ضد مقدونيا الشمالية، قبل أن تحل في الجولة الختامية على أوكرانيا في ليفركوزن في 20 منه.