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بايرن ميونيخ يعلق على منشور نجمه المغربي المناصر لغزة

18
OCTOBER
2023
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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني أنه "سيتحدث إلى لاعب الفريق نصير مزراوي"، بعد منشور المدافع المغربي على "إنستغرام" الذي يظهر تعاطفه مع قطاع غزة.
 
ونشر مزراوي على حسابه في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 2.4 مليون شخص، منشورا يتضمن تعليقا صوتيا جاء فيه: "اللهم أنصر إخواننا المضطهدين في فلسطين ليحققوا النصر، رحم الله الأموات وشفى الله جرحاهم".
 
وجاء في بيان لبايرن نشرته وكالة الأنباء الألمانية:
 
"اتصل النادي على الفور بنصير مزراوي بعد منشوراته على إنستغرام الأحد".
 
"اللاعب موجود حاليا مع منتخب المغرب. بعد عودته من المقرر إجراء محادثة شخصية مفصلة مع إدارة النادي في ميونيخ".
 
"بغض النظر عن ذلك، فإن الجميع، بما في ذلك كل موظف وكل لاعب، يعرفون القيم التي يمثلها نادي بايرن ميونيخ".
 
"لقد عبرنا عن ذلك علنا وبشكل لا لبس فيه في منشور مباشرة بعد الهجوم الإرهابي على إسرائيل".
 
"نحن قلقون بشأن أصدقائنا في إسرائيل ونقف معهم. وفي الوقت نفسه، نأمل في التعايش السلمي لجميع الناس في الشرق الأوسط".
 
كما تحدث مزراوي أيضا إلى الوكالة ذاتها حول منشوره المثير للجدل، وشرح وجهة نظره.
 
وقال: "النقطة المهمة هي أنني أسعى من أجل السلام والعدالة في هذا العالم، وهذا يعني أنني سأظل دائما ضد كل أنواع الإرهاب والكراهية والعنف".
 
ويخوض مزراوي حاليا مهمة دولية مع منتخب "أسود الأطلس"، الذي يواجه ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، الثلاثاء.
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