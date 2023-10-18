بعد إيقافهما.. "حكما الفضيحة" يعودان إلى الدوري الإنجليزي

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بعد إيقافهما، يعود الحكمان اللذان كانا وراء خطأ فادح أثناء مباراة توتنهام وليفربول، إلى إدارة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الحكمين دارين إنغلاند ودانيل كوك سيعودان إلى التحكيم خلال المرحلة المقبلة من الـ"بريميرليغ".

واختير إنغلاند حكما رابعا في مباراة برنتفورد مع برنلي السبت، بينما كوك سيكون حكما مساعدا في لقاء شيفلد يونايتد ومانشستر يونايتد في اليوم ذاته.

وتسبب الحكمان في خطأ فادح أدى إلى إلغاء هدف صحيح لليفربول أثناء مواجهة توتنهام، في المباراة التي حسمها الأخير بهدف عكسي في الثواني الأخيرة.

وكان لويس دياز لاعب ليفربول في موقف صحيح عندما استلم تمريرة زميله محمد صلاح، إلا أن حكم اللقاء احتسب تسللا ثبت لاحقا عدم صحته.

وقدمت رابطة الحكام اعتذارا بعد الواقعة، واعترفت بوقوع "خطأ بشري فادح" أدى إلى إلغاء هدف صحيح لليفربول، غيّر سير المباراة لمصلحة توتنهام.

وأوقف إنغلاند وكوك عقب اللقاء الذي أقيم في 30 سبتمبر الماضي، على خلفية الخطأ الذي سبب جدلا في الدوري وغضبا عارما بين جماهير ليفربول.