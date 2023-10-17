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بسبب عمل إرهابي.. "يويفا" يقرر إلغاء مباراة في يورو 2024

17
OCTOBER
2023
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلغاء مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره السويد في تصفيات بطولة أمم أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2024.
 
واستضاف ملعب "الملك بودوان" في العاصمة البلجيكية بروكسيل، مباراة بلجيكا ضد السويد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة السادسة لتصفيات يورو 2024.
 
وحضر المباراة أكثر من 50 ألف متفرج، وأثناء الشوط الأول سمع دوي إطلاق نار في الشوارع المحيطة بملعب المباراة لاعتداء مسلح على مشجعين اثنين من السويد.
 
وقالت تقارير صحيفة أن لاعبي السويد قرروا عدم استكمال اللعب بسبب مقتل مشجعين لهم بالرصاص خارج الملعب، وتم اعتباره هذا الأمر عملا إرهابيا.
 
وقال الاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "عقب الهجوم الإرهابي المشتبه به في بروكسل مساء اليوم، تقرر بعد التشاور مع الفريقين وسلطات الشرطة المحلية، إلغاء مباراة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 بين بلجيكا والسويد، سيتم إجراء مزيد من الاتصالات في الوقت المناسب".
 
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إذ تقدم فيكتور جيوكيريس بتسجيله الهدف الأول للسويد في الدقيقة 15، وأدرك روميلو لوكاكو التعادل لبلجيكا في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.
 
وتعتبر المباراة تحصيل حاصل، بعد ضمان بلجيكا التأهل ليورو 2024، في حين فقدت السويد فرصتها في الصعود، عقب احتلالها المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
 
وحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية "هيت لاتست نيوز"، فر القاتل الذي كان يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها أربعة عيارات نارية على الأقل.
 
وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.
روسيا اليوم
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