أول تعليق من أسرة محمد صلاح عن تبرعه لسكان غزة

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر في مصر، عن تبرع لاعب منتخب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ مالي لصالح ضحايا قطاع غزة.

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن محمد صلاح قام بالتبرع وتقديم مساعدات لأهالي فلسطين، وقد تواصل معنا من خلال مدير أعماله، وهو الذي أبلغنا بهذا الأمر".

وأوقف التبرع سلسلة من الانتقادات التي طالت اللاعب المصري، بسبب ما اعتبره البعض عدم دعم لقضية مجتمعية أسوة بزملاء آخرين يلعبون في الدوريات الأوروبية والعربية مثل:

محمد النني

كوكا

رياض محرز

كريم بنزيمة

وأبدى عبد العزيز البمبي خال اللاعب محمد صلاح في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن ضيق أسرة اللاعب من الانتقادات التي وجهت لصلاح سيما وأن الجميع يعرفون أخلاق لاعب منتخب مصر الدولي، وأنه أحرص الناس على تقديم يد العون لأي شخص في ورطة.

وتابع: "الجميع يعرف أن محمد صلاح لا يتأخر عن عمل الخير، وهو بطبيعته يعمل في صمت وبعيداً عن الضجيج، ولهذا لم يلتفت للانتقادات التي وجهت إليه ولم تتأثر بها الأسرة".

البمبمي أكد أن أسرة اللاعب في مسقط رأسه بمدينة نجريج، كانوا على علم أن محمد صلاح سيختار الوقت المناسب للتبرع، ومن خلال تواصلهم معه كانوا يعلمون أنه عاقد العزم منذ البداية على تقديم يد العون والتبرع من خلال الهلال الأحمر لسكان قطاع غزة.

ورفض خال اللاعب محمد صلاح الإعلان عن قيمة ما دفعه اللاعب من تبرع لصالح المنكوبين في فلسطين، مؤكداً أن اللاعب لا يفضل الإعلان عما تبرع به ويبقى الأمر بينه وبين ربه فقط، لأنه يقدم الفعل إرضاءً لله وليس للناس.

وانتقد خال اللاعب منتقدي محمد صلاح قائلاً:"شنوا حملات ضده بشكل كبير بداعي أنه لم يدعم القضية، وها هو اللاعب قد تبرع هل توقفت الحرب الآن.. أظن أنه من الأفضل أن يوقفوا هم الهجوم على محمد صلاح".